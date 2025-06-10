“WhatsApp Uyarısı İle Gündeme Geldi”

İDDİALARIN YANKILARI DEVAM EDİYOR

Ocak ayı sonunda, İsrailli Paragon Solutions’ın geliştirdiği ‘Graphite’ casus yazılımının, İtalya da dahil birçok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenilmesinde kullanıldığına dair iddialar tartışılmaya devam ediyor. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) bugün yayımlanan raporunda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin feshedildiği bilgisi yer aldı. Raporda, Meta firmasının, arasında İtalya’dan kişilerin de bulunduğu birçok kişiyi Paragon’ın ‘Graphite’ yazılımıyla hedef alındıkları konusunda uyarmasının ardından yaşanan tepkiler nedeniyle İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI’nin 14 Şubat’ta sözleşmeyi askıya aldığı ifade edildi.

HESAP SORULMADIĞI İFADESİ

Raporda, istihbarat kurumları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda, askıya alma kararının ardından Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği belirtildi. Ayrıca, yasadışı göçe yardımcı oldukları iddiasıyla Mediterranea Saving Humans isimli STK’nın kurucusu Luca Casarini ile Refugees in Libya adlı STK’nin başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği kaydedildi. COPASIR raporunda Meta’dan uyarı alan tanınmış İtalyan gazeteci Francesco Cancellato’nun İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımı kullanılarak dinlenilmediğini ifade ettiği aktarıldı.

PARAGON’DAN YENİ AÇIKLAMA

Cancellato’nun Fanpage sitesinde yer alan habere göre, Paragon Solutions, sistemlerinin gazeteci Francesco Cancellato’ya karşı İtalyan yasaları ve sözleşme hükümleri ihlal edilerek kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin yolunu İtalyan makamlarına sunduğunu belirtti. Paragon, “Ancak İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçtiği için İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” açıklamasını yaptı. Paragon’un beyanatına DIS ile COPASIR’den karşı açıklamalar geldi. DIS, Paragon’un kendi yazılımını kendi güvenlik sunucularına kurma önerisini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. COPASIR, Paragon’un açıklamasını “şaşkınlıkla” karşıladı.

SİYASİ TARTIŞMALAR GÜNDEMDE

Cancellato, Fanpage’deki haberinde, söz konusu hikayede taraflardan birinin, İtalyan makamları veya Paragon’un kendisinin de karıştırıldığı için yalan söylediğini kaydetti. Muhalefetteki siyasiler, hükümete konuyu parlamentoda açıklığa kavuşturma çağrısı yaptı. Hükümetten ise son gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.

WHATSAPP UYARMIŞTI

Meta’ya ait WhatsApp, ocak sonu itibarıyla yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin ‘Paragon Solutions’ adlı şirketin ‘Graphite’ casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini açıkladı. İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin gençlik kollarındaki faşizm yanlılarının haziran 2024’te ortaya çıkaran Fanpage haber sitesinin yayın yönetmeni Francesco Cancellato, 31 Ocak’ta WhatsApp’tan gelen uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendi. İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan 7 kullanıcının bu yazılımın hedefi olduğunu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın harekete geçirildiğini duyurdu. Cancellato dışında, göçmenleri kurtarma faaliyeti gösteren Mediterranea Saving Humans isimli STK’nın kurucusu Luca Casarini de benzer bir durumla karşılaştığını bildirdi. Paragon Solutions ile takip edildiği ortaya çıkan Casarini, izlenmesinin nedenini soruşturmak için 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulundu. Başbakanlık, hükümetin ülkedeki bazı kişileri bu casus yazılımla dinlediği iddialarını reddetti ve İtalya dışında Belçika, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Danimarka, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç’ten de mağdur kullanıcıların bulunduğunu açıkladı. The Guardian gazetesi, 6 Şubat’ta Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini sonlandırdığını ileri sürdü, ancak İtalyan hükümeti 12 Şubat’ta bu iddiaları yalanladı.