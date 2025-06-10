WhatsApp Uyarısıyla Ortaya Çıktı: Casus Yazılım İddiaları Devam Ediyor

CASUS YAZILIM TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ocak ayı sonunda, İsrailli Paragon Solutions şirketinin geliştirdiği ‘Graphite’ kod adlı casus yazılımın, İtalya dahil birçok ülkede gazeteciler ve aktivistlerin dinlenmesinde kullanıldığı ile ilgili tartışmalar sürüyor. İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) bugün yayımladığı raporda, İtalyan hükümetinin Paragon Solutions ile olan sözleşmesini iptal ettiği bilgisi verildi. Raporda, Meta şirketinin, İtalya’dan kişileri de hedef alan Graphite yazılımını kullanımına dair uyarılar yaptıktan sonra İtalyan istihbarat kurumları AISE ve AISI’nin 14 Şubat’ta anlaşmayı askıya aldığı ifade edildi. “Komitenin, gerçekleştirdiği denetimler sırasında Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine karar verildiği” belirtiliyor.

GİZLİ SERVİSLERDEN YASAL TAKİP BİLGİSİ

Raporda, yasadışı göçe yardımcı oldukları düşünülen Mediterranea Saving Humans isimli STK’nın kurucusu Luca Casarini ve Refugees in Libya adlı STK’nın başkanı David Yambio’nun yasal yollarla izlendiği belirtiliyor. COPASIR raporunda, Meta’dan uyarı alan tanınmış İtalyan gazeteci Francesco Cancellato’nun, İtalyan gizli servisleri tarafından Graphite yazılımı aracılığıyla dinlenmediği söyleniyor. Cancellato’nun görevi başı olduğu Fanpage’de yayımlanan habere göre, Paragon Solutions, sistemlerinin kendisine karşı İtalyan yasalarına ve sözleşme kurallarına aykırı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığını belirlemenin yolunu İtalyan makamlarına sundu. Ancak “İtalyan yetkililer çözüm bulmamayı seçtiği için Paragon, İtalya’daki sözleşmelerini feshetti” açıklaması yapıldı.

PARAGON VE İSTİHBARAT ARASINDAKİ GERGİNLİK

Paragon’un bu açıklamasına, İtalyan istihbaratının ana kuruluşu DIS ile COPASIR’den karşıt bir yanıt geldi. DIS, Paragon’un kendi güvenlik sunucularına yazılım kurma önerisini “kabul edilemez” bir durum olarak nitelendirirken, COPASIR ise Paragon’un açıklamasına “şaşkınlıkla” baktıklarını bildirdi. Cancellato, kendisiyle ilgili bu süreçte bir tarafın mutlaka yanlış bilgi verdiğini kaydediyor. Muhalefetteki politikacılar, bu konuyu parlamentoda açıklara getirmesi adına hükümete çağrıda bulundu. Hükümetten son gelişmelerle ilgili ise henüz bir değerlendirme yapılmadı.

WHATSAPP UYARI GÖNDERMİŞTİ

Meta şirketine ait WhatsApp uygulaması, ocak ayı sonunda yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin Paragon Solutions’ın Graphite yazılımıyla hedef alındığını bildirdi. İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin partisinin gençlik kollarındaki faşizm yandaşlarını ortaya çıkaran Fanpage sitesinin yayın yönetmeni Cancellato, WhatsApp’tan aldığı uyarı mesajıyla siber saldırıya uğradığını öğrendi. İtalya Başbakanlığı, 5 Şubat’ta İtalya’dan 7 kullanıcının bu uygulamanın hedefi olduğunu ve Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın harekete geçtiğini açıkladı. Cancellato ve göçmenleri kurtarmak için faaliyet gösteren Mediterranea Saving Humans’ın kurucusu Casarini de benzer bir hedefleme durumu yaşadıklarını bildirdi. Casarini, kendisini izleme emrini verenin kim olduğunu araştırmak için 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulundu. Hükümet, yerel kişilerin bu yazılım üzerinden dinlendiği iddialarını reddetti. Ayrıca, Belçika, Yunanistan, Litvanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinden de mağdur kullanıcılar bulunduğu belirtildi. İngiltere’den The Guardian gazetesi, Paragon Solutions’ın İtalya ile olan sözleşmesini iptal ettiği iddiasını 6 Şubat’ta yayımladı. İtalyan hükümeti ise 12 Şubat’ta bu haberleri yalanladı.