Wisconsin’in Menasha ve Appleton bölgelerinde Pazartesi öğleden sonra etkili olan hortum, evleri yıktı, ağaçları söktü ve binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı. Yetkililer fırtına kaynaklı çok sayıda ihbara yanıt verdiklerini ve hasar tespit çalışmaları sürerken vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Ulusal Hava Durumu Servisi, hortumu “son derece tehlikeli” olarak nitelendirerek TSİ 20.00’den kısa bir süre sonra ikinci en yüksek seviye olan “özellikle tehlikeli durum” uyarısı yayınladı.

KASIRGANIN HIZI VE ŞİDDETİ

Menasha’yı vuran hortum, daha sonra Lake Winnebago üzerinden geçerek su üzerinde dağıldı. Appleton yakınlarından gölün kuzey kıyısına kadar en az 20 dakika boyunca gözlemlenen hortumun, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin ön hasar değerlendirmesine göre şiddet derecesi en az EF-2 seviyesinde. Çalışmalar devam ederken yeni bilgilerin yakında paylaşılacağı bildirildi. Drone görüntüleri, Appleton’da bazı evlerin çatılarının tamamen uçtuğunu, ağaçların ise sökülüp ikiye ayrıldığını gösterdi.

YETKİLİLERDEN ACİL ÇAĞRI

Menasha Polis Şefi Matthew Albrecht, düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda evinizdeyseniz veya hasar gören bölgede mahsur kaldıysanız, olduğunuz yerde kalmanızı ve içeri girmemenizi rica ediyoruz” dedi. Albrecht, yerel birimlerden gelen ilk müdahale ekiplerinin hasarı değerlendirdiğini ve yaralıları aradığını ekledi. Menasha Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geniş alanlarda ciddi hasar olduğunu belirterek halkı evde kalmaya, devrilen elektrik tellerine dikkat etmeye ve gerekmedikçe yollara çıkmamaya çağırdı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE HASAR BİLANÇOSU

Belediyeye ait Menasha Utilities şirketinin açıklamasına göre Menasha şehrinin tamamı elektriksiz kalabilir. Verilere göre Menasha’nın bulunduğu Winnebago ve Calumet bölgelerinde 15 binden fazla, Appleton’ın ağırlıklı olarak yer aldığı komşu Outagamie bölgesinde ise 18 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Winnebago bölge yetkilileri, devrilen elektrik direkleri ve ağaçlar ile diğer tehlikeli durumların da aralarında olduğu geniş çaplı hasar bildirdi ancak birçok yolun kapalı olması nedeniyle kesin bilgiler henüz paylaşılamadı.

UYARILAR VE ÖLÜMCÜL OLAY

Bölge için hortumun büyük bir tehdit oluşturması beklenmezken, Appleton ve Menasha için ilk hortum uyarısı Pazartesi günü TSİ 19.59’da yapıldı. Yapılan analize göre, Ulusal Hava Durumu Servisi’nin ön raporları hortumun TSİ 19.56’da yere temas ettiğini gösteriyor; yani hortum öncesinde bir uyarı yapılmamıştı. Saat 18.13’te yayınlanan şiddetli gök gürültülü fırtına uyarısında ise yıkıcı rüzgarlardan bahsedilirken, TSİ 18.21’deki güncellemede hortum olasılığına yer verildi. Daha erken saatlerde, Wisconsin’in Whitewater kentinde fırtınalar bölgeden geçerken 29 yaşındaki bir adamın yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Adamın bir enerji şirketi için ağaç budama ekibinde çalıştığı ve ekip amirinin, “yüksek bir patlama ve flaş” olduğunu bildirdiği aktarıldı. Polis ve bölge tıbbi muayene ofisi olayı soruşturmayı sürdürüyor. Illinois, Wisconsin ve Indiana’da etkili olan şiddetli gök gürültülü fırtınalar nedeniyle 390 binden fazla abone elektriksiz kaldı. Chicago’nun güneyinden komşu kuzeybatı Indiana’ya uzanan bir fırtına kümesi için saatte 160 kilometreye varan rüzgar uyarısı yapıldı. Büyük Göller ve Ohio Vadisi’nin büyük bir bölümünde Pazartesi günü için 5 üzerinden 3 seviyesinde şiddetli gök gürültülü fırtına riski bulunuyor. Bölgede büyük dolu da tehdit oluştururken, ek izole hortumların görülmesi de mümkün.