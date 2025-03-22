Witkoff: Rusya-Ukrayna Anlaşmasında Kritik Bölgeler

ABD’NİN ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE YAKLAŞIMI

ABD, Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes anlaşması sağlama çabalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ateşkes görüşmeleri hakkında önemli açıklamalar yaptı. Witkoff, Rusya tarafından ilhak edilen Luhansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgeleri ile Kırım Yarımadası’nın durumunun, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın temel konuları arasında yer aldığını belirtti.

BÖLGELERİN ÖNEMİNE VURGU

Witkoff, bir röportajında ABD’li muhabir Tucker Carlson’a yaptığı açıklamada, “Bu çatışmadaki en büyük sorunun, bölgeler olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Rusça konuşan bu bölgelerde yapılan referandumlarda halkın büyük kısmının, Rus yönetimi altında kalmak istediğini belirtti ve bunun, çatışmadaki en önemli unsur olduğunu dile getirdi. Bu meselenin çözülmesi durumunda, görüşmelerin çok olumlu bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Witkoff, Ukrayna’nın toprak tavizleriyle ilgili anayasal meselelerine dikkat çekti. “Ruslar, fiilen bu bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor” diyen Witkoff, dünya genelinde bu bölgelerin Rus toprakları olarak kabul edilip edilmeyeceğine dair soruları gündeme getirdi. Ayrıca, “Zelensky, bunu kabul ederse, siyasi olarak hayatta kalabilir mi? İşte bu, çatışmadaki merkezi mesele” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.