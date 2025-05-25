Xabi Alonso, Real Madrid’in Teknik Direktörü

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi’nde ve ligde beklenen başarıyı yakalayamayan eflatun-beyazlı kulübün yeni teknik direktörü belli oldu. Real Madrid, teknik direktörlük görevine eski oyuncusu Xabi Alonso’yu atadı. 2018-19 sezonunda Real Madrid altyapısında teknik direktörlük yapan Alonso, 2019-20 sezonunda Real Sociedad B Takımı’nın başına geçiş yaptı.

XABI ALONSO’NUN BAŞARILARI

İspanyol teknik direktör 5 Ekim 2022 tarihinde Alman takımı Bayer Leverkusen’in teknik direktörlüğünü üstlendi. Bu süreçte 140 karşılaşmada 2.14 puan ortalaması elde etti. 43 yaşındaki Xabi Alonso, Bayer Leverkusen döneminde Bundesliga şampiyonluğunu, Almanya Kupası’nı ve Almanya Süper Kupası’nı kazandı.

SÜREKLİLİK SAĞLANACAK

İspanyol kulübü, Xabi Alonso’nun 1 Haziran 2025’ten 30 Haziran 2028’e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid’in teknik direktörlüğünü yapacağını duyurdu. Bu atama, kulübün uzun vadeli hedefleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.