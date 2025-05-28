Xiaomi, 1,5 Milyar Dolar Kar Elde Etti

ŞİRKETİN MALI BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Xiaomi, 2025’in Ocak-Mart dönemine ait mali bilançosunu yayınladı. Şirketin gelirleri, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 47,4 artarak 111 milyar yuan (yaklaşık 16,6 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Aynı dönemde şirketin net karı, yıllık yüzde 64,5 artışla 10,7 milyar yuana (1,5 milyar dolara) yükseldi. Şirketin temel iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde ettiği gelir, yıllık yüzde 22,8 artışla 92,7 milyar yuana (13,1 milyar dolar) çıkarken, elektrikli araç, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerden gelen gelirler ise toplamda 18,6 milyar yuana (2,5 milyar dolar) ulaştı. Yeni girişimlerden elde edilen gelirlerin büyük kısmı, yüzde 97 oranıyla elektrikli araç satışlarından kaynaklandı. Ancak şirket, elektrikli araçlar ve diğer yeni girişimlere yaptığı büyük ölçekli operasyon harcamaları nedeniyle yaklaşık 500 milyon yuan (69,5 milyon dolar) zarar etti.

HİSSELERİ YÜKSELİYOR

Bu çeyrek, şirketin gerçekleştirdiği en yüksek gelir artışını kaydettiği dönem olarak öne çıkıyor. Akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, 2024 yılında geliştirdiği yeni elektrikli spor otomobil modeli “SU7” ile otomobil pazarına adım atmıştı. Xiaomi’nin toplam gelirleri, 2024 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 35 artarak 365,9 milyar yuana (50,7 milyar dolar) ulaşmıştı.