Xiaomi 15 Ultra Kamera Özellikleri Sızdırıldı

YENİ AMİRAL GEMİSİ TANITILIYOR

Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlık yapıyor. Xiaomi 15 Ultra, en son teknolojilerle donatılarak yüksek performanslı kamera deneyimi sunması beklenen bir model olacak. Resmi tanıtım gerçekleşmeden önce cihazın kamera özellikleri sızdırıldı. Detaylara göre, Xiaomi 15 Ultra sıradan bir premium akıllı telefon değil. Bu model, markanın fotoğrafçılığa odaklanan amiral gemisi olarak, kullanıcılarına üst düzey bir kamera deneyimi sunma hedefinde. Hem gelişmiş görüntü algılama donanımına hem de iyileştirilmiş yazılım optimizasyonlarına sahip olacak.

KAMERA ÖZELLİKLERİ EFSANE GÖRÜNÜYOR

Cihazın ana sensörü, 1 inç boyutunda, 50MP çözünürlüğünde Sony LYT900 modeli bir kamera olacak ve Optik Görüntü Sabitleme (OIS) desteği bulunacak. Bu ana sensöre eşlik eden lensler arasında 50MP çözünürlüğünde Samsung JN5 ultra geniş açı lensi, 50MP çözünürlüğünde Sony IMX858 telefoto lensi (3x optik zoom) ve 200MP çözünürlüğünde HP9 periskop telefoto lensi (4.3x optik zoom) yer alacak. Telefoto sensörleri, dijital ve optik zoom kombinasyonu ile 120x hibrit zoom kapasitesine sahip olabiliyor. Sızıntılarda paylaşılan diğer detaylar henüz açıklanmamış olsa da, önceki raporlarla uyumlu olan bilgiler, Xiaomi 15 Ultra’nın güçlü kamera özellikleri hakkında fikir sağlıyor.

TANITIM TARİHİ BELİRLENİYOR

Şirketin, Xiaomi 15 Ultra’yı ve Xiaomi SU7 Ultra elektrikli aracı bu ay sonunda, Çin Bahar Festivali’nin ardından tanıtması bekleniyor. Yeni akıllı telefonun sunduğu etkileyici özellikler, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya yetecek gibi görünüyor.