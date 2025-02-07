Xiaomi 15 Ultra’nın Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

XIAOMI 15 ULTRA TANITIMINA HAZIRLANIYOR

Xiaomi, yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra’nın tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar paylaşılan birkaç rapor sayesinde telefonun donanım özellikleri hakkında bazı bilgiler elde edilmişken, cihazın fotoğrafları yakın tarihe kadar sızmamıştı. Ancak yeni sızıntılar, Xiaomi 15 Ultra’nın kamera detaylarını gün yüzüne çıkardı. Cihazın, selefiyle benzer bir tasarım çizgisine sahip olduğu görülüyor.

GİZLİ GÜZELLİK DETAYLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Xiaomi 15 Ultra’nın arka kısmında dikkat çekici bir kamera adası yer alıyor. İlk olarak sosyal medyada paylaşılan görsel, birçok kişi tarafından hızlıca yayıldı, ancak orijinalinin kaldırıldığı belirtildi. Bu yeni model, selefinin form faktörünü korurken çift tonlu bir tasarım sunuyor. Xiaomi 14 Ultra’da kullanılan suni deri arka panelin aksine, bu modelde hem suni deri hem de plastik malzeme tercih edilmiş. Ayrıca, kamera adasında LEICA logosunun yer alması, Xiaomi’nin Alman optik şirketi ile olan iş birliğinin devam edeceğini gösteriyor.

KAMERASIYLA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SUNUYOR

Yeni sızdırılan bilgiler, Xiaomi 15 Ultra’nın kamera özelliklerini ortaya koyuyor. Arka tarafta yer alan LEICA kamera sistemi, 200 megapiksellik periskop kamerası ile birlikte üç adet 50 megapiksellik sensör barındırıyor. Bu sensörler, birincil kamera (Sony LYT-900 sensörü), ultra geniş açı ve telefoto kamerası (Sony IMX858 sensörü) olarak sıralanıyor. Ek olarak, yeni amiral gemisi, güçlü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 6.000 mAh bataryası ile 90W hızlı şarj desteğini de kullanıcılarına sunuyor.

Xiaomi, henüz 15 Ultra’nın tanıtım tarihi hakkında resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak ortaya çıkan söylentilere göre, cihazın tanıtımının bu ay içinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öncelikle Çin’de tanıtılması planlanan Xiaomi 15 Ultra, birkaç ay içinde global pazarda da boy göstermesi bekleniyor.