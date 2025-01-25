Xiaomi SU7 Otomobilleri Geri Çağırıldı

TEKNOLOJİDEKİ YENİ GELİŞMELER

Xiaomi’nin fiyat performans açısından dikkat çeken elektrikli aracı SU7, 2025 yılında Türkiye pazarına girmeyi planlıyordu. Ancak, geçtiğimiz günlerde SU7 ile ilgili önemli bir skandal ortaya çıktı. Çin merkezli üretici, kısa zaman önce satışa sunduğu tüm otomobilleri geri çağırma kararı aldı. Bu geri çağırma haberi, otomobili satın alan müşteriler için büyük bir şok etkisi yarattı. Peki, bu geri çağırmanın arkasındaki ana sebep ne?

YAZILIM HATALARI VE GERI ÇAĞIRMA SEBEBİ

Geri çağırmanın sebebi genel olarak yazılımsal hatalar olarak tanımlanıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var; bu hatanın Xiaomi tarafından daha önce fark edilmemiş olması. Geçtiğimiz yıl, bir Xiaomi SU7 kullanıcısı araçtaki yazılımsal dengesizliklerden şikayet etti. Yetkili kişiler bu durumu araştırdığında, 30 binden fazla SU7 modelinin benzer bir sorunu barındırdığını tespit etti. Yazılımsal hata için bir yamanın geliştirileceği ve 30,000’den fazla otomobilin geri çağrılacağı açıklandı.

SORUNU HIZLA ÇÖZME YETENEĞİ

Son zamanlarda otomobillerde yazılım desteğinin artmasıyla bu tür sorunlarla daha sık karşılaşılar hale geldik. Ancak burada dikkat çeken husus, Xiaomi’nin sorunu hızla çözmesi. Çünkü Türkiye’nin yerli otomobili TOGG bile hâlâ yazılımsal hatalarla mücadele ediyor. TOGG, ilk satışa çıktığında mevcut olan silecek yazılımı problemi, ancak kısa bir süre önce çıkarılan güncellemeyle çözülmüş durumda. Bu durum, otomobil teknolojilerinde yazılım güncellemelerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.