Xiaomi SU7 Ultra Çıktıktan 10 Dakika Sonra Tükendi

Elektrikli araç endüstrisi, Xiaomi’nin yeni modelinin tanıtımıyla daha da ilgi çekici bir hal alıyor. Akıllı telefonlar ve ev teknolojileri ile tanınan firma, beklenen elektrikli sedanı SU7 Ultra’yı Çin’deki mağazalarında sergilemeye başladı. Resmi tanıtımından günler önce görücüye çıkan bu yüksek performanslı araç, Mart ayında teslimatlara başlamadan önce otomobil tutkunlarıyla bir araya geldi. Xiaomi, SU7 Ultra’nın showroom başlangıcını duyururken, aracın Çin’deki 42 şehirdeki toplam 112 mağazada sergilendiğini açıkladı. Bu geniş satış ağı, Xiaomi’nin hızlı elektrikli aracını, yüksek fiyatına rağmen geniş bir müşteri tabanına ulaştırma çabasını gözler önüne seriyor. Ayrıca, aracın Beijing’deki Xiaomi fabrikasında görünmesi, seri üretimin başladığını ve teslimatların zamanında gerçekleştirileceğine dair güven veriyor. Xiaomi, SU7 Ultra için ön siparişleri 29 Ekim’de açtı.

YENİ MODELİN HEYECANI

814.900 RMB (yaklaşık 102.100 Euro) fiyat etiketiyle piyasaya sunulan SU7 Ultra, lanse edildiği gün sadece 10 dakikada 3.680 sipariş aldı. Görsel olarak standart SU7 modelinden yenilenmiş ön tamponu, büyük frenleri ve dikkat çekici sarı gövde rengi ile ayrılıyor. Ayrıca arka kısmındaki büyük spoiler ve biraz daha genişleyen gövde tasarımı, aracın performans odaklı yapısını ön plana çıkarıyor. SU7 Ultra, satışa sunulduktan 10 dakika içinde tükendi. Bu, Xiaomi’nin en hızlı aracı olan SU7 Ultra’nın üç motorlu bir güç ünitesine sahip olduğu anlamına geliyor. Bu motor sistemi, toplamda 1.526 beygir gücü ve 1.770 Nm tork sağlıyor. Bu güçlü donanım, araca 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 1,98 saniyede gerçekleştirmesi sağlıyor ve maksimum hızı 350 km/s’ye kadar çıkabiliyor. Gücü güvenli bir şekilde yönetebilmek için aracın karbon seramik fren diskleri kullanılıyor; bu disklerin 1.300°C’nin üzerinde ısılara dayanıklı olduğu biliniyor. Böylece, 100 km/s hızdan tamamen durmaya kadar olan mesafe yalnızca 30,8 metreye inebiliyor.

BATARYA TEKNOLOJİSİ VE PERFORMANS

SU7 Ultra, CATL tarafından üretilen 93,7 kWh kapasiteli bir Qilin II batarya ile donatılmış. Araç, 5.2C DC hızlı şarj desteği sayesinde 10-80% arası şarjı sadece 11 dakikada tamamlayabiliyor. Tam şarjla 620 km’lik bir menzil sunan SU7 Ultra’nın pistte ne kadar performans göstereceği ise henüz merak konusu. SU7 Ultra, daha çok günlük kullanım için tasarlanmış olan standart SU7’den önemli bir gelişim gösteriyor. Performans ve fren sistemleri üzerindeki iyileştirmeler, Xiaomi’nin sürücülere daha heyecan verici bir elektrikli sürüş deneyimi sunma hedefini yansıtıyor. Mart ayında teslimatların başlamasıyla birlikte SU7 Ultra’nın teslimat süreleri dikkatle takip edilecek. Tesla Model S Plaid ve Lucid Air Sapphire artık rakiplerinin geldiğini hissedebilir, zira Zeekr 001 FR sessizce radarın altından geçiyor.