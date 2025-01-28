Xiaomi, Yeni Ürünlerini Türkiye’de Tanıttı

YENİ ÜRÜNLERİN TANITIMI

Kullanıcıların yaşam, çalışma ve oyun deneyimlerini geliştirmek amacıyla tasarlanan Redmi Buds 6, Redmi Buds 6 Pro, Redmi Watch 5 ve Xiaomi Power Bank 10000mAh (Entegre Kablo), 24 Ocak – 14 Şubat tarihleri arasında geçerli ön satış fiyatlarıyla sunulacak. Küresel teknoloji şirketi Xiaomi, Türkiye’de gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde segmentini güçlendiren ekosistem ürünlerini tanıttı. Tanıtılan bu ürünler, kullanıcıların günlük hayatlarını daha verimli hale getirmek için geliştirilmiş.

REDMI BUDS 6’NIN ÖZELLİKLERİ

Redmi Buds 6, etkileyici ses deneyimi sunmak ve kişiselleştirilmiş dinleme imkanı sağlamak üzere tasarlandı. Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği 49 dB¹ derinlik sunarak, çevresel gürültüleri azaltmaya odaklanıyor. Çift sürücülü ses sistemi, zengin ve dinamik bir deneyim sağlarken, farklı ANC modları ve şeffaflık ayarları ile çeşitli ortamlar için ideal bir ses deneyimi sunuyor. Kullanıcılar, 10 saat² boyunca kesintisiz kullanım yapabilirken, şarj kutusuyla bu süre 42 saate kadar çıkabiliyor.

REDMI BUDS 6 PRO’NUN AVANTAJLARI

Redmi Buds 6 Pro, uygun fiyatlı bir alternatif arayan kullanıcılar için eşsiz ses deneyimi sunuyor. PZT çift tiz hoparlörleri ve 11 mm titanyum diyaframlı sürücüsü, derin baslar ve keskin tizlerle müzik, video ve oyun deneyimlerini zenginleştiriyor. Amiral gemisi düzeyindeki 55 dB ANC özelliği, dış mekanlarda dikkat dağıtıcı sesleri etkili bir şekilde azaltıyor. Kullanıcılar, tek şarjla 9,5 saate kadar müzik dinleyebiliyor ve şarj kutusuyla bu süreyi 36 saate çıkarabiliyor. Sezgisel dokunmatik kontroller, kullanıcıların deneyimini geliştiriyor.

REDMI WATCH 5’İN ÖZELLİKLERİ

Redmi Watch 5, 2,07 inç AMOLED ekranıyla en büyük ve en parlak ekranı sunarak güneşli günlerde mükemmel görünürlük sağlıyor. 1500 nit parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı ile amiral gemisi seviyesinde bir deneyim sunan saat, 24 günlük pil ömrüyle sağlık takibi yapma imkanı tanıyor. Yerleşik motoru ile hassas dokunsal geri bildirim sağlarken, Bluetooth® desteği ve çift mikrofon, gürültülü ortamlarda net çağrılar yapmayı mümkün kılıyor. 150’den fazla spor modu ve 5ATM suya dayanıklılık sayesinde, fitness tutkunları için ideal bir partner haline geliyor.

FİYATLANDIRMA VE SATIŞ DETAYLARI

24 Ocak – 14 Şubat tarihleri arasında ön satış sürecinde Redmi Watch 5, 3999 TL, Redmi Buds 6 Pro 2899 TL, Redmi Buds 6 için 1719 TL ve Xiaomi Power Bank 10000mAh (Entegre Kablo), 709 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatlarıyla raflarda yer alacak. Bu ürünler, kullanıcıların yaşamlarını zenginleştirmek için tasarlanmış.