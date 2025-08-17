XPG, SPECTRIX S65G’yi Piyasaya Sürüyor

YENİ ÜRÜN DUYURUSU

Bellek modülleri ve flash depolama alanında dünya çapında önde gelen ADATA Technology, yüksek performanslı oyun markası XPG ile çığır açan bir ürünü tanıttı. “Yeni Katı Hal Sürücüsü (SSD) SPECTRIX S65G RGB Gen4”, e-spor tutkunları, teknoloji meraklıları ve hız aşırtmacılar için özel olarak tasarlandı. Bu yeni ürün, global oyun pazarına önemli bir performans ve estetik düzeyi kazandırıyor. Araştırma şirketlerine göre, son yıllarda tüketici PC pazarında RGB özellikli oyun ekipmanlarına olan talep sürekli bir artış gösteriyor. 2019-2024 dönemi için yıllık yaklaşık %10’luk bir büyüme oranı tahmin ediliyor. Önümüzdeki beş yıl boyunca, kişiselleştirilmiş ve estetik oyun bilgisayarlarına olan ilginin artarak devam etmesi ve yıllık %8-10 oranında büyüme sağlanması bekleniyor. Bu duruma yanıt olarak, XPG, 6.000/5.000MB/sn okuma/yazma hızları ile göz alıcı RGB aydınlatmayı bir araya getiren en hızlı RGB oyun SSD’sini, SPECTRIX S65G’yi piyasaya sürdü.

GÖZ ALICI TASARIM VE PERFORMANS

SPECTRIX S65G, gövdesi boyunca uzanan “X” formundaki RGB ışık şeridi ile dikkat çekiyor. Yavaş hareket eden aydınlatma efektleri, serbest bırakılmaya hazır bir enerji akımını simgeliyor. Önde gelen anakart üreticilerinin aydınlatma kontrol yazılımları ile uyumlu olan bu ürün, kullanıcıların RGB modlarını kişisel bir dokunuşla kolayca özelleştirmesine olanak tanıyor. PCIe Gen4x4 arayüzü ile donatılan ve NVMe 1.4 standardına uygun olan S65G, etkileyici 6.000 MB/sn sıralı okuma ve 5.000 MB/sn yazma hızları sunarak oyun yükleme sürelerini ve gerçek zamanlı sahne geçişlerini sorunsuz hale getiriyor. Ayrıca, SLC önbellekleme ve Ana Bilgisayar Bellek Tamponu (HMB) teknolojilerini destekliyor ve en yeni Intel ve AMD masaüstü platformları ile tamamen uyumlu çalışıyor. Bu, ister rekabetçi bir oyuncu olun, ister bir bilgisayar toplama tutkunu ya da RGB hayranı; S65G’nin tasarımı, oyun alanında hakimiyet sağlamak amacıyla oluşturulmuş.

KONSOL UYUMU VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

SPECTRIX S65G, yalnızca masaüstü bilgisayarlarla sınırlı kalmıyor; 2.000 GB’a kadar kapasitesi sayesinde PlayStation 5 için etkili bir depolama yükseltmesi imkanı sunarak, bu konsolun sınırlı dahili depolama alanını çözebiliyor. PS5 kullanıcıları, daha akıcı bir oyun deneyimi ve AAA oyunlarda daha kısa yüklenme sürelerinin tadını çıkarabiliyor. Stabilite ve uzun ömür sağlayan S65G, LDPC (Düşük Yoğunluklu Parite Kontrol Kodu) hata düzeltme teknolojisi ve gelişmiş Pyrite şifrelemesini entegre ederek veri korumasını ve aktarım güvenilirliğini artırıyor. Dayanıklılık ve performans açısından kapsamlı testlere tabi tutulan sürücü, ayrıca 5 yıllık sınırlı garanti ile desteklenerek kullanıcılara gönül rahatlığı sunuyor. Daha fazla bilgi için resmi XPG web sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.xpg.com.