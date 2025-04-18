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Y.E.N Gözaltına Alındı, Operasyon Başarıldı

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INTERPOL TARAFINDAN ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu Y.E.N, jandarma ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuk pornografisini yayma” suçları nedeniyle uluslararası ölçekte aranan şüphelinin ilçede bulunduğunu tespit etti.

TEKNİK TAKİP SONUCU GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde gerçekleştirilen operasyonda Y.E.N yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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