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Y.E.N, Tatilde Gözaltına Alındı!

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MUĞLA’DA GÖZALTINA ALINDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu Y.E.N, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuk pornografisini yayma” suçlarından uluslararası düzeyde aranan şüphelinin bölgede olduğunu tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde yapılan operasyonda Y.E.N, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarma işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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