Y.E.N. Yakalandı, GÖZALTINA Alındı!

MUĞLA’DA YAKALANAN INTERPOL ARANAN ŞÜPHELİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu Y.E.N, jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda gözaltına alındı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve “çocuk pornografisini yayma” suçları dolayısıyla uluslararası düzeyde aranan şüphelinin ilçede olduğunu tespit etti.

TEKNİK TAKİP SONUCU GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, düzenlenen operasyonda Y.E.N, yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.