Yabancı Dil Öğreniminde Yeni Yaklaşım!

Ekol TV’den Oğuz Şahin’in haberine göre, Türkiye’de yabancı dil öğrenimi uzun zamandır tartışılan bir konu. Öğrencilerin sıkça kullandığı “Anlıyorum ama konuşamıyorum” ifadesi bu sorunun bir yansıması. Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı ile bu sorunu aşmayı amaçlayan kapsamlı bir yenilik sunmaya hazırlanıyor.

EZBERDEN UZAK BİR YENİ SİSTEM KURULUYOR!

Yeni sistemle birlikte İngilizce dersleri, ezberden uzak ve daha basit bir şekilde, öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirilerek işlenecek. Bu bağlamda, ders kitapları tamamen yenilenecek ve mevcut ünite sayıları azaltılacak. Örneğin, bir yılda işlenen 12 ünite sayısı 8’e düşürülecek. Bu durum, öğrencilere konuları sindirmek için daha fazla zaman tanıyacak.

ETKİLEŞİMLİ ÖĞRENME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Ankara Bilim Üniversitesi Eğitim Uzmanı İsmail Soylu, yeni yöntemi şöyle tanımlıyor: “Marif modeli etkileşimli öğrenme, sınıf dışına da taşınarak okul koridorları, laboratuvarlar ve okul bahçeleri gibi alanlarda öğrencileri eğiten bir sistem. İngilizce dersinin yanı sıra iletişim becerileri de ekleniyor. Öğrenci, İngilizceyi etkileşimle konuşmayı öğrenecek.” Sistemin bir diğer yeniliği, öğrencilerin seviyelerine göre gruplara ayrılması. Her sınıfta, seviyelere uygun aktivitelerle ders işleyecek üç grup oluşturulacak.

SİSTEM 8 TEMAYLA İŞLEYECEK

Yeni müfredat 8 ana tema üzerine inşa edildi: okulda yaşam, sınıfta yaşam, evde yaşam, mahallede yaşam, ülkede yaşam, dünyada yaşam, evren ve gelecek. Bu sayede çocuklar, İngilizceyi yalnızca derslerde değil, hayatın farklı alanlarında da etkin bir şekilde kullanmayı öğrenecekler. Ayrıca, her yılın başında yapılan 4 haftalık tekrar dönemiyle öğrencilerin daha önce öğrendikleri bilgileri tazelemesi sağlanacak.