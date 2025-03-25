Yabancı Hakeme Karşıyım, Yerli Hakem Desteklenmeli

KARARLILIKLA YERLİ HAKEMLERDEN YANAYIM

Süper Lig’de mücadele eden Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, yabancı hakemler hakkında yapılan tartışmalara kendi görüşünü ortaya koydu. Türk hakemlerinin kötü niyetli olduğunu düşünmediğini belirten Yılmaz, her zaman yerli hakemlerin destekçisi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Türk hakemlerinin Avrupa’da maç yönetme deneyimine dikkat çekti. HT Spor’a verdiği röportajda, derbilerde yabancı hakem atanmasının yerli hakemlere yönelik güven sorununu ortaya çıkardığını düşündüğünü dile getirdi. “Her zaman yerli hakemlerden yanayım” diyen Yılmaz, yerli hakemlerin yönettiği her derbide hatalar olsa da bu insanlar için destek vermek gerektiğini belirtti.

Burak Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Şu anda bir insana sorsak hakem olmak ister misin diye, kabul edeceğini düşünmüyorum. Ben her maçın, her derbinin Türk hakemlerce yönetilmesini savunuyorum. Bu insanları desteklemek, eleştirmemek lazım. Kendi insanımızı yerin dibine vurmaktan çekinmiyoruz. Hatalar yapıyorlar, fakat niyetlerinin kötü olmadığını düşünüyorum. Eğer Türk futbolunu ileriye taşımak istiyorsak Türk hakemlerine ihtiyacımız var. Türk hakemleri UEFA ve FIFA düzeyinde maç yönetiyor. Kendi derbilerimizi yabancı hakemlere verirsek, bu onların yeteneklerine güvenilmediği izlenimi yaratır ve bunu doğru bulmuyorum.”

KARGAŞA YARATIR DÜŞÜNCESİNDEYİM

Yılmaz, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Türk hakemlerinin hatası ve sevabı ile ligimizi yönetmesi lazım. Yabancı hakemin durumu daha büyük bir karmaşaya yol açabilir. VAR hakemlerinin yabancı olması ile hiçbir şeyin daha iyiye gitmediğini düşünüyorum.”