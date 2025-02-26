Yabancı Hakemler Derbilerde Görev Yapacak

YABANCI HAKEM UYGULAMASI SÜRECEK

Sabah kaynaklı habere göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu toplantısında alınan yeni kararlar açıklandı. Slavko Vincic, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiyi “kontrollü yönetim, tarafsızlık ve karar doğruluğu” ile yönettiği için dikkat çekti. Bu başarı sonrasında, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın derbi talepleri onaylandı. Yabancı hakem uygulamasının gelecek derbilerde devam edeceği resmi olarak doğrulandı.

TALEPLER MASADA!

Trabzonspor, Trabzonspor-Fenerbahçe ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarında, Beşiktaş ise Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için Vincic’in atanmasını talep etti. Merkez Hakem Kurulu (MHK), bugünkü toplantısında Vincic’in derbi performansını detaylı bir şekilde değerlendirecek.

VINCIC’İN ÖNEMİ

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 5 sarı kart gösteren Vincic, kritik pozisyonlarda VAR sistemini etkin bir şekilde kullandı. Spor medyası ve taraftarlar, “Türkiye’deki hakem tartışmalarına son verecek bir isim” yorumunu yaptı. Avrupa’da 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’ni yöneten Vincic, sahip olduğu deneyimiyle dikkat çekiyor.