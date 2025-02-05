Yabancı Oranı Artan ve Azalan BIST Hisseleri

GÜNLÜK YABANCI ORANLARINDA İLGİ ÇEKEN HİSSELER

İş Yatırım tarafından hazırlanan günlük yabancı yatırımcı bazlı hisse senetleri raporunda en çok artan ve en çok azalan hisselerin bilgileri yer alıyor. Bugün açıklanan raporda, günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler şu şekilde sıralanıyor: EGEGY: 2.28 bps, GLRMK: 1.52 bps, GUBRF: 0.96 bps. Öte yandan, azalan hisseler arasında ise OZATD: -3.49 bps, DYOBY: -2.18 bps, DAPGM: -1.83 bps.

SÜREKLİ ARTAN VE DÜŞEN HİSSELERE DİKKAT

Son dönemlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler arasında 5 tanesi dikkat çekiyor. Bunlar; HATEK: 10 gün, RALYH: 10 gün, TSKB: 10 gün, DMRGD: 9 gün ve ATATP: 8 gün. Yabancı oranları bu hisselerde düzenli bir artış sergiliyor. Diğer taraftan, yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisselerden 5’i ise; AKMGY: 10 gün, ARSAN: 10 gün, EGPRO: 10 gün, LIDER: 10 gün ve ARENA: 9 gün olarak listeleniyor. Bu hisselerde ise düşüş eğilimi belirgin bir şekilde devam ediyor.