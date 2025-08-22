Yabancı Oranı Sürekli Artan 5 Hisse

YABANCI YATIRIMCI BAZLI HİSSE SENETLERİ RAPORU

İş Yatırım, 22 Ağustos 2025 tarihinde, yabancı yatırımcı odaklı hisse senetlerine dair günlük yabancı oranları ile ilgili bir rapor yayınladı. Bu raporda, yabancı payı en çok artan ve en çok azalan hisse senetlerine detaylı bir şekilde yer veriliyor.

EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Raporda belirtilene göre, günlük bazda yabancı oranı en fazla artan hisseler arasında EYGYO ile 2.62 bps, CEOEM ile 2.06 bps ve CGCAM ile 2.02 bps yer alıyor. Öte yandan, yabancı oranları en çok azalan hisse senetleri SKYLP ile -5.97 bps, BINHO ile -3.84 bps ve TSPOR ile -3.5 bps olarak sıralanıyor.

SÜREKLİ ARTIŞ GÖSTEREN HİSSELER

Son zamanlarda yabancı payında sürekli artış kaydeden hisse senetleri arasında şunlar dikkat çekiyor: ALGYO, DOKTA, PRKME, RYGYO ve SELVA, bu hisse senetlerinin her biri son 10 gün boyunca yabancı oranlarında sürekli bir artış gösteriyor.

SÜREKLİ DÜŞÜŞ GÖSTEREN HİSSELER

Bununla birlikte, son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisse senetleri arasında ANHYT, BTCIM, KONYA, RAYSG ve ARMGD bulunuyor. Bu hisse senetleri, sırasıyla 10, 9, 9, 9 ve 7 gün boyunca yabancı oranlarında sürekli bir düşüş sergiliyor.