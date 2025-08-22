Gündem

Yabancı Oranı Sürekli Artıyor 5 Hisse

yabanci-orani-surekli-artiyor-5-hisse

YABANCI YATIRIMCI ORANLARI

İş Yatırım, 22 Ağustos 2025 tarihli raporunda, yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerine ilişkin günlük yabancı oranlarına dair özel bir tablo paylaştı. Bu raporda, yabancı payının en fazla artış gösterdiği ve en çok azaldığı hisseler detaylandırıldı. Raporda belirtildiği gibi, “Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; EYGYO: 2.62 bps, CEOEM: 2.06 bps, CGCAM: 2.02 bps, iken, azalan hisseler ise; SKYLP: -5.97 bps, BINHO: -3.84 bps, TSPOR: -3.5 bps olarak görüntülenmektedir.”

SÜREKLİ ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Son zamanlarda yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler arasında beş tanesi dikkat çekiyor; bu hisseler, ALGYO, DOKTA, PRKME, RYGYO ve SELVA. Bu hisselerin her birinde yabancı oranı son 10 gündür sürekli olarak artış izliyor. Öte yandan, yabancı oranı sürekli düşen hisselerden 5 tanesi; ANHYT, BTCIM, KONYA, RAYSG ve ARMGD olarak sıralanıyor. Bu hisselerden bazılarında yabancı oranı sırasıyla 10, 9, 9, 9 ve 7 gündür azalma göstermekte.

