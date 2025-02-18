Yabancı Uyruklular Arkadaşlarını Camdan Attılar!

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Fatih Aksaray’da 15 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde yaşanan bir olayda, Fas vatandaşı İlyas Belaiz (25) ve kuzeni W.S, Şubat ayında İstanbul’a geldi. W.S., kalacak yer ayarlamak için M.D. ve S.S. ile irtibat kurdu. M.D. ve S.S., Belaiz ile W.S.’yi Aksaray’da bir eve götürdü.

UYUŞTURUCU KULLANIMI VE TARTIŞMA

M.D., S.S. ve W.S. Aksaray’daki evde uyuşturucu kullanmaya başladılar. Uyuşturucunun etkisi altında olan 3 kişi, uyuşturucu kullanmak istemeyen Belaiz ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve Belaiz, darbedilerek camdan atıldı.

HASTANEDEN KÖTÜ HABER

İlyas Belaiz yaklaşık 10 metreden düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak, yaptığı tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Binadan çıkan şüphelileri tespit eden polis, kuzeni W.S ile M.D. ve S.S.’yi kısa sürede yakaladı. Emniyet işlemlerinin ardından bu 3 kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.