Yabancılar, 2024 Haziran’dan düşük işlem hacmi

BORSA İSTANBUL’DAN YABANCI İŞLEMLERİ AÇIKLANDI

Borsa İstanbul, mayıs dönemine dair yabancı banka, aracı kurum veya şahıs adına gerçekleştirilen işlemleri duyurdu. Bu verilere göre yabancı yatırımcılar, mayıs ayında toplamda 22 milyar 699 milyon 957 bin 357 dolar tutarında alım yapmışken, 22 milyar 348 milyon 178 bin 39 dolar değerinde satım işlemi gerçekleştirdi. Sonuç olarak, mayıs ayında yabancıların net satış tutarı 351 milyon 779 bin 318 dolar olarak kaydedildi.

SATIS HACMİ DÜŞTÜ

Ekonomim’de yer alan bilgilere göre yabancıların toplam işlem hacmi 45 milyar 48 milyon 1354 bin 396 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, 2024 yılı haziran ayından bu yana kaydedilen en düşük işlem hacmi durumu olarak dikkat çekiyor. Bu dönemde yabancılar, 122 milyon 305 bin 694 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alımı gerçekleştirirken, 134 milyon 920 bin 430 dolar değerinde satış yaptı.