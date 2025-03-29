Yağcıoğlu: Fenerbahçe’nin Rahat Galibiyet Analizi

Fenerbahçe’nin Bodrum FK Maçında Rahat Galibiyeti

BODRUM FK’YI BASKILI OYUNLA GEÇTİLER

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında, Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK’yi 4-2 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Maçın ardından TRT Spor’da yorum yapan İlker Yağcıoğlu, sarı lacivertlilerin rahat galibiyetini ele aldı. Yağcıoğlu, Mourinho’nun bu maçı “hediye” gibi gördüğüne dikkat çekti ve Fenerbahçe’nin gösterdiği performansı övdü.

Yağcıoğlu, Bodrum FK’nin Fenerbahçe karşısındaki silik oyununu şöyle değerlendirdi: “Son 6 maçta gol yemeyen, Morais’le çıkış yakalayan bir Bodrumspor vardı ama Fenerbahçe orta sahayı bile geçmelerine izin vermedi. Arka arkaya gelen 2 gol, ardından 4. golle maç bitti.” Milli aranın ardından zor bir maç beklentisi oluşmasına rağmen, Fenerbahçe rakibini adeta ezdi.

MOURINHO’NUN RAHATLIĞI VE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

İlker Yağcıoğlu, Jose Mourinho’nun bu maçtan memnun olduğunu belirtti: “Çarşamba Galatasaray, hafta sonu Trabzonspor… İki dev derbi öncesi takımın bu kadar rahat kazanması, hırpalanmadan 3 puanı alması hocayı çok sevindirmiştir.” Ayrıca, sakatlıktan dönen Dzeko’nun da “Robocop” gibi sahada olduğunu ifade ederek, Fenerbahçe’nin enerjisini derbiler için sakladığını ima etti.

KESİN BİR İDDİA: ÇİFT KALE MAÇ DAHA ZOR OLABİLİRDİ

Yağcıoğlu’nun ortaya attığı iddia ise futbol severleri şaşırtacak nitelikteydi: “İddia ediyorum, Fenerbahçe kendi arasında çift kale maç yapsa daha fazla yorulabilirdi!” Bodrum FK’nin etkisiz performansı karşısında Fenerbahçe’nin adeta antrenman yapar gibi oynadığını savunan Yağcıoğlu, “Hocalara ya da oyunculara ‘Bırakalım mı?’ diye sorsan, herkes ‘Girelim içeri’ derdi” diyerek maçı ne kadar kolay gördüğünü vurguladı. Bu çarpıcı iddia, taraftarlar arasında nasıl bir etki yaratacak merak konusu.