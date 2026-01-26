Yağışlar Karahıdır Göleti’nde Su Seviyesini Yükseltti

yagislar-karahidir-goleti-nde-su-seviyesini-yukseltti

KARAHIDIR GÖLETİ’NDE SU SEVİYESİ YENİDEN YÜKSELDİ

Kırklareli’nin Karahıdır Mahallesi yakınlarında yer alan Karahıdır Göleti, yaz mevsiminde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle önemli ölçüde su kaybı yaşamış, su seviyesi tehlikeli seviyelere kadar düşmüştü.

YAĞIŞLARLA DOLULUK ORANI ARTTI

Bölgede meydana gelen ani sağanak yağışlar ve kar yağışları sonrasında göletin doluluk oranında belirgin bir artış gözlemlendi. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte, çevredeki besiciler hayvanlarının su ihtiyaçlarını tekrar göletten sağlamaya başladı.

SU KAYNAKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Hayvancılıkla ilgilenen Arif Küre, yaz aylarında göletin neredeyse kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, son yağışların ardından su seviyesinin yeniden yükseldiğini aktardı. Küre, su kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu bir şekilde kullanılmasının öneminin büyük olduğunu vurguladı.

