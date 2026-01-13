Yağışlarla Baraj Doluluk Oranları Yükselişe Geçti

yagislarla-baraj-doluluk-oranlari-yukselise-gecti

İstanbul’da hafta sonundan bu yana aralıklarla süregelen yağışlı hava, barajlara can suyu sağladı. Cumartesi akşamı etkisini göstermeye başlayan sağanak yağmur, pazar gecesi kentin yüksek bölgelerinde kar yağışını da beraberinde getirdi. Baraj havzalarına düşen yağışlarla birlikte su seviyeleri yükselişe geçti. Son günlerde kuraklık endişelerinin tekrar gündeme geldiği İstanbul’da, yağan yağmurlar sonrası baraj doluluk oranları merak konusu oldu.

BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜKSELİYOR

Yağışların baraj havzalarını beslemesiyle İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları tekrar artış gösterdi. 13 Ocak Salı günü paylaşılan verilere göre, İstanbul genelindeki toplam doluluk oranı yüzde 22,9 olarak kaydedildi.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

Ömerli Barajı: 29,98
Darlık Barajı: 36,88
Elmalı Barajı: 71,17
Terkos Barajı: 16,43
Alibey Barajı: 17,92
Büyükçekmece Barajı: 17,36
Sazlıdere Barajı: 14,38
Istrancalar Barajı: 43,95
Kazandere Barajı: 7,83
Pabuçdere Barajı: 7,83

