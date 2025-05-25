Yağışlı Hava Balkanlardan Geldi! Takip Edin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın İstanbul’u etkisi altına alacağını açıkladı. AKOM’un yaptığı duyuruda, İstanbul’da yağışların yarın sabah erken saatlerden itibaren Silivri ve Çatalca gibi batı bölgelerinden başlayarak öğle saatlerine kadar il genelinde yer yer yoğun bir şekilde etkili olmasının beklendiği aktarıldı. Yağışların 28 Mayıs Çarşamba gününe kadar sürmesi öngörülüyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara’da yarın yağışlı havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü sağanağın gün boyunca süreceğini ifade etti. Tekin, başkentte salı ve çarşamba günü yağış beklenmediğini belirterek, “Sıcaklıklar yarın 29, salı 22, çarşamba günü ise 24 derece olacak.” dedi.

İstanbul’da yarın sağanak yağış beklentisi olduğunu vurgulayan Tekin, bu yağışların yerel olarak güçlü olabileceğini aktardı. Salı günü parçalı bulutlu havanın etkili olacağını söyleyen Tekin, sıcaklıkların gelecek 3 gün boyunca 20 ila 22 dereceler arasında seyredeceğini belirtti.

İZMİR YAGIŞLI

İzmir’de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Tekin, “Salı ve çarşamba günü yağış ara verecek. Sıcaklıklar yarın 24, salı 26, çarşamba günü 27 derece olacak.” şeklinde konuştu.