Yağmur İzmir’de Sel Etkisi Yarattı

İZMİR’DE YAĞIŞ ETKİSİ

İzmir’de dün gece başlayan yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağmurun en yoğun hissedildiği bölge, Çeşme ilçesindeki turistik Alaçatı Mahallesi oldu. Sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve bazı otellerin bodrum katları su altında kaldı. Ilıca Mahallesi’nde ise tıkanan rögarlar, su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesine yardımcı oldu. Ayrıca, yollarda biriken suların boşaltılması için vidanjör ve su pompaları kullanıldı.

BELLİ BÖLGELERDE SU BASKINI

Ilıca’daki bir mobilya deposu da su baskınına uğradı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle su tahliye edilerek, mağduriyet giderildi. Şehir merkezinde ise yağmur nedeniyle Çiğli, Narlıdere ve Menemen gibi ilçelerde birçok yolda su birikintileri oluştu ve rögarlar taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Bazıları ise yağmurun dinmesini beklemek için kapalı alanlarda veya duraklarda zaman geçirdi.