Yakınları Düğününe Gidiyorlarmış

KAZA AYRINTILARI

Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü yakınlarında, Dün saat 13.00 sularında bir TIR ile karşıdan gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu üzücü kazada, kamyonetin sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45) ile onun ikiz kızları Nisanur ve Hatice (11) ile kardeşi Adem Sultanoğlu (40) yaşamını yitirdi.

YARALILAR VE CENAZE TÖRENİ

Yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi Nadide Sultanoğlu (38) ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemleri sonrasında, yakınlarına teslim edilen beş kişinin cenazesi, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne getirildi. Cenazeye Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Abdullah Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı.

DÜĞÜNE GİDİYORLARDI

Van’da yaşayan Sultanoğlu ailesinin, Hakkari’nin Bağışlı köyüne bağlı Doğanlı mezrasındaki bir akrabasının düğününe gitmek amacıyla yola çıktığı öğrenildi. Bu trajik olay, bölgede büyük bir üzüntü yarattı.