Yakınlarının Düğününe Gidiyorlarmış

KAZA BİLGİLERİ

Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü Dikilitaş mezrası yakınlarında dün saat 13.00 sıralarında bir TIR ile karşı yönden gelen bir kamyonet çarpıştı. Bu trajik kazada, kamyonetin sürücüsü Hasan Sultanoğlu (45) ve onun ikizleri Nisanur ile Hatice (11) ve kardeşi Adem Sultanoğlu (40) yaşamını yitirdi.

YARALILAR VE CENAZE TÖRENİ

Kaza sonrası yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sürücünün eşi Nadide Sultanoğlu (38) da hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne götürüldü. Cenaze merasimine Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü ile Abdullah Zeydan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLENİN DÜĞÜN YOLCULUĞU

Van’da ikamet eden Sultanoğlu ailesinin, Hakkari’nin Bağışlı köyüne bağlı Doğanlı mezrasındaki yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları belirtildi.