Yaklaşık 732,1 Milyon Lira TMSF’ye Aktarıldı

BANKALAR VE ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLAR

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara dair listeler, şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet sitesinde dört ay müddetle ilan ediliyor. Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye aktarılıyor. Bu yıl itibarıyla en son 2014’te işlem görmüş olan hesapların devri gerçekleştirildi.

HAZİRAN TMSF’YE DEVREDİLEN HESAPLAR

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla zamanaşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların Türk Lirası karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplarda unutulan toplamda 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni ve diğer kalemlerle toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarında kıymet TMSF’ye aktarıldı.

TOPLAM HESAP SAYISI VE GEÇMİŞ VERİLER

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan toplam hesap sayısının 2 milyon 226 bin 269 adet olduğu kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymetin TMSF’ye geçtiği görüldü.