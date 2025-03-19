Yakutsk, Dünyanın En Soğuk Şehri Oldu

Son günlerde Türkiye’de etkili olan soğuk hava, termometrelerin eksi dereceleri bulmasına yol açtı. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en soğuk şehri belirlendi. Soğukluğu ile tanınan Rusya, bu unvanı ile dikkat çekti.

EN SOĞUK ŞEHİR YAKUTİSTAN

Rusya’nın uzak doğusunda bulunan ve özerk Türk Cumhuriyeti olan Yakutistan (Saha Özerk Cumhuriyeti), dondurucu soğukları ile dünyanın en soğuk şehri unvanını aldı. Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’ta termometreler eksi 70 dereceyi göstererek bu bölgeleri en soğuk yer olarak kayıtlara geçirdi.

DONDURUCU SOĞUKLA SAVAŞ VERİYORLAR

“Dünyanın en soğuk kenti” unvanına sahip olan Yakutsk’ta bu hafta sıcaklık -40 ile -51 arasında değişiyor. Ancak, termometrelerin eksi 70 dereceyi göstermesi, bölge sakinlerini şaşkına çevirdi.