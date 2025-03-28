Yalı Çapkını Dizisi Final Tarihi Açıklandı

YALI ÇAPKINI DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisi için geri sayım sürüyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuları barındıran dizinin son detayları netleşti. OGM Pictures’ın en uzun süre devam eden dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümde ekran yolculuğunu tamamlayacak.

DİZİ RAMAZAN BAYRAMI SONRASI VEDA EDECEK

Yalı Çapkını dizisi, Ramazan Bayramı sonrası izleyicilerine veda edecek. 101. bölümde final yapacak dizinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, askere gideceği için sahnelerini birkaç gün önce tamamlayacak. Demir, yarın son kez “Yalı Çapkını” için kamera karşısına geçecek.