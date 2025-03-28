Gündem

Yalı Çapkını Dizisi Final Tarihi Açıklandı

yali-capkini-dizisi-final-tarihi-aciklandi

YALI ÇAPKINI DİZİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yayınlandığı ilk bölümden bu yana Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisi için geri sayım sürüyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları ve Beril Pozam gibi başarılı oyuncuları barındıran dizinin son detayları netleşti. OGM Pictures’ın en uzun süre devam eden dizisi Yalı Çapkını, 101. bölümde ekran yolculuğunu tamamlayacak.

DİZİ RAMAZAN BAYRAMI SONRASI VEDA EDECEK

Yalı Çapkını dizisi, Ramazan Bayramı sonrası izleyicilerine veda edecek. 101. bölümde final yapacak dizinin Ferit Korhan’ı Mert Ramazan Demir, askere gideceği için sahnelerini birkaç gün önce tamamlayacak. Demir, yarın son kez “Yalı Çapkını” için kamera karşısına geçecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe’nin Dusan Tadic ile 100. Maçı

Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'i, Bodrum FK ile oynanan maçta sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıktı ve kulüp tarihinin bu başarıya en hızlı ulaşan oyuncusu oldu.
Gündem

Can Özçelik Canlı Yayını Terk Etti

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen protestoları değerlendiren TV100 programında, Can Özçelik ile Ferhat Murat tartıştı; Özçelik, yayını terk etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.