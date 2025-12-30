Yalova’da DEAŞ Operasyonu: 3 Polis Şehit, 6 Terörist Öldürüldü

Yılbaşı öncesinde Türkiye’ye yönelik saldırı hazırlığında bulunan DEAŞ terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri dün sabah saat 02.00 sularında İsmet Paşa Mahallesi’ndeki bir ikamete baskın yaptı.

TESLİM OL ÇAĞRISINI YİNELEDİLER

Polis, operasyon esnasında “Gel bak, öleceksin gel. Gel teslim ol, gerek yok. Bak bunlara bile gerek yoktu, gel. Çocuğu da al, silahı bırak gel. Silahı bırakmazsan çocuğa yazık olacak. Yazık, günah. Çocuğa yazık günah, gel. Bak ne kadar korkmuştur. Çocuğu dışarıya bırak. Bak tekrar ediyorum, buradan çıkışınız yok. Çocuğu gönder. En azından çocuğu gönder. Çocuğu gönder. Çocuğu… Çocukları öldürmeyiz. Son kez söylüyorum, aziz üç aylar, mübarek gün, kimsenin burnu kanamasın. Bak son kez söylüyorum. Aziz mübarek gün, kimsenin burnu kanamasın. Aşağıya inin, güzelce teslim olun. Kimse isteyerek çocuk öldürmez” diyerek teröristleri defalarca teslime çağırdı. Ancak teröristler bu çağrılara karşılık vermeyerek teslim olmayacaklarını belirtti.

ÇATIŞMA ÇIKTI

DEAŞ mensupları, polisin teslim ol çağrısına karşılık olarak silahla karşılık vermesi sonucu ciddiyete bürünen çatışma sabah saatlerine kadar sürdü. Çatışmanın yaşandığı bölgede Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi’ne ait ekipler, Yalova İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando timlerinin yanı sıra 2 Kobra helikopteri ve bir Shorland zırhlı aracı da olay yerine yönlendirildi.

HÜCRE EVİ ATEŞE VERİLDİ

Sabah saatleri itibarıyla hücre evinden kadın ve çocukların dışarı çıkmasını sağlayan Jandarma, teröristlerin eşlerini gözaltına aldı. Teröristler eşlerini bıraktıktan sonra hücre evini ateşe verdi. Operasyon saat 09.40 itibariyle sona ererken, 6 teröristin ölü olarak ele geçirildiği öğrenildi.

3 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

DEAŞ üyelerinin açtığı ateş sonucunda polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Ayrıca, 8 polis memuru ve 1 bekçi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı; yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Zafer Umutlu’nun ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2, Haşem Sordabak’ın ise aynı suçtan 1 kaydı bulunduğu tespit edildi.

4 AY ÖNCE DE BASKIN YAPILMIŞTI

Operasyon yapılan İsmetpaşa Mahallesi’ndeki 2 katlı evde son bir yıl içinde terörist Zafer Umutlu ile eşi ve çocuğunun kaldığı ifade edildi. Mahalle muhtarı Salih Aslan Ayvaz, baskın gecesi evde çok sayıda kişinin bulunduğunu belirtti.