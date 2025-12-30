Yalova’da DEAŞ Operasyonunda Şehit Olan Polisler İçin Tören

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Yalova’daki hücre evine yapılan baskında polis, “Çocuklara yazık, teslim ol” çağrısına teröristler tarafından ateşle karşılık verildi. Teröristler, kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandı. Gece saat 02.00’de başlayan çatışma, yaklaşık 8 saat sürdü. Bu süreçte, 3 polis memuru şehit olurken, 8 polis memuru ve bir bekçi yaralandı. Ayrıca, 6 terörist ölü ele geçirildi ve 5 kişi gözaltına alındı.

ŞEHİTLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda hayatını kaybeden polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit için Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde bir tören gerçekleştirildi. Törende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duygusal bir konuşma yaparak şehitlerin fedakarlıklarına değindi. Bakan Yerlikaya, “Vatan toprağımız payidar kalsın diye şehit olanlar gibi şehit olan 3 polisimizi rahmete uğurluyoruz. İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit zalimin karşısında durmanın vakarı ile görev yaptı. Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan, şehitler ocağının neferleriydi. Sizler asil milletimizin alın yazısına şeref olarak yazıldınız” ifadelerini kullandı.

KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin durmadan devam edeceğini vurgulayarak, “Bugün acımız çok büyük ama kararlılığımız da çok büyük. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların emanet bıraktığı bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcu. Bu borç sözle değil sebatla ödenir. Mücadeleyi büyüterek, azimle ödenir. Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara şimdiye kadar nasıl fırsat vermediysek bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca, terörle mücadelede kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceklerinin altını çizen Bakan, “Şehadetlerine şahitlik ettiğimiz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağız. Beraberliğimize kast edenler, inancımızı istismar etmeye çalışanlar karşılarında devletimizin kudretini ve milletimizin birliğini görecek” şeklinde konuştu. Bakan Yerlikaya, vatan uğruna düşen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, aziz milletimize başsağlığı diledi.