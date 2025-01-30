Yalova’da Su Kesintisi Nedeni: Köpüklenme Tespiti

YALOVA’DA SU KESİNTİSİ NEDENİ KÖPÜKLENME

Yalova’da şehrin su ihtiyacını karşılayan ana hatlardan biri olan Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanıyor. Bu olay dün akşam saatlerinde fark edildi ve yetkililer hemen gerekli adımları attı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin Yeşil Körfez tarafına gelen hatta meydana geldiğini ve tedbir amacıyla suyun kesildiğini bildirdi.

BAŞKAN GÜREL, HATTIN KESİLDİĞİNİ BELİRTİYOR

Başkan Gürel, köpüklenme durumu fark edilir edilmez hattın kapatıldığını söyledi. Konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da ‘Teknik çalışma yapıyoruz.’ diye bilgilendirdik.” Gürel, bu olayın dışarıdan bir müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak amacıyla emniyet ve jandarmanın bir inceleme başlattığını ifade etti.