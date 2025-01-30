Yalova’da Su Kesintisi Nedeniyle İnceleme Başlatıldı

SULAMADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Yalova’da, şehrin su ihtiyacını karşılayan ana hatlardan biri olan Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanıyor. Olay, dün akşam saatlerinde tespit edildi ve yetkililer derhal harekete geçti. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin Yeşil Körfez tarafına gelen hatta meydana geldiğini belirterek, tedbir amacıyla suyun kesildiğini bildirdi.

METİNTEKİMİK TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Başkan Gürel, köpüklenmenin fark edilmesi üzerine hattın kapatıldığını vurgulayarak şu sözleri söyledi: “Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da ‘Teknik çalışma yapıyoruz.’ diye bilgilendirdik.” Gürel, durumun dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek amacıyla emniyet ve jandarmanın inceleme başlattığını ifade etti.