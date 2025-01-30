More
Gündem

Yalova’da Su Kesintisi Nedeniyle İnceleme Başlatıldı

yalova-da-su-kesintisi-nedeniyle-inceleme-baslatildi

SULAMADA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Yalova’da, şehrin su ihtiyacını karşılayan ana hatlardan biri olan Kurtköy Derivasyonu’nda köpüklenme tespit edilmesi üzerine su kesintisi yaşanıyor. Olay, dün akşam saatlerinde tespit edildi ve yetkililer derhal harekete geçti. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, köpüklenmenin Yeşil Körfez tarafına gelen hatta meydana geldiğini belirterek, tedbir amacıyla suyun kesildiğini bildirdi.

METİNTEKİMİK TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

Başkan Gürel, köpüklenmenin fark edilmesi üzerine hattın kapatıldığını vurgulayarak şu sözleri söyledi: “Bu durumu fark eder etmez hattı kestik ve hemen olaya müdahale ettik. Şu an teknik bir temizlik çalışması yapıyoruz ve bunun sonucunda da su kesintisi yaşanıyor. Kamuoyunu da ‘Teknik çalışma yapıyoruz.’ diye bilgilendirdik.” Gürel, durumun dış müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek amacıyla emniyet ve jandarmanın inceleme başlattığını ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

56 Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumu, 43 yerli üretim dahil 56 yeni ilaç için geri ödeme kararı aldı. Yeni ilaçların listesi açıklandı.
Spor

Galatasaray İspanyol Morata’yı Kadrosuna Katıyor

Galatasaray'ın, Milan'da oynayan İspanyol forvet Alvaro Morata ile transfer görüşmelerinde önemli aşamalar kaydettiği öne sürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.