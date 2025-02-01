Yalova’daki Su Köpüklenmesinin Sonuçları Açıklandı

YALOVA’DA SU KESİNTİSİ VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Yalova’da 29 Ocak’ta gece saatlerinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi çalışanları, suda köpüklenme olduğunu tespit ettikten sonra il genelinde su kesintisi uygulandı. Arıtma havuzundaki suyun tahliyesi gerçekleştirilirken, temizlik çalışmaları da başlatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme yaparken, jandarma ekipleri de kentteki temiz içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde atılmış olabileceğini değerlendirip harekete geçti.

SUYUN GÜVENLİĞİ VE YENİDEN VERİLMESİ

Arıtma tesisinden baraja giden bölümdeki köpük, cep telefonu kameralarına yansırken, 15 bin litre su önlem amaçlı tahliye edildi. Bu süreçte 24 saat boyunca il genelinde su verilmedi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı’ndaki ilk analiz sonuçlarına göre, suyun hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlendi ve kent geneline 24 saat sonra yeniden su verilmeye başlandı.