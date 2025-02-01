Yalova’nın Suyu İçilebilir Durumda Açıklandı

KOŞULLARA GÖRE SU KESİNTİSİ

29 Ocak akşamında Kurtköy derivasyonunda meydana gelen suda köpüklenme olayı sonrası kent genelinde su kesintisine gidildi. Yaklaşık bir gün süren bu kesintinin ardından su yeniden şehir şebekesine verildi, ancak bu suyun yalnızca temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması istendi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, suyla ilgili analiz çalışmalarını tamamladı.

YALOVA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ayrıntılı analizler tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda suyun halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımadığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın suyu, içme suyu olarak tüketmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.” ifadesi kullanıldı.

SU GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Yalova’daki su güvenliği incelemesinde içme suyu kullanımıyla ilgili bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yalova’da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı’nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu’nda yaşanan köpüklenmeye ilişkin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarında temizlik, bakım ve klorlama çalışmalarının tamamlandığı” belirtildi. Açıklamada ayrıca, kentten alınan su numunelerinin detaylı analiz edildiği, ve “Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiş, bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir. Yapılan diğer detaylı incelemelerimiz ise ayrıca sonuçlanmış olup içme suyu kullanımıyla ilgili olarak da bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.” denildi.