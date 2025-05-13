Yanardağlar Ard Arda Patladı: Etna, Kanlaon

ETNA’DA VOLKANİK FAALİYETLER ARTTI

İtalya’daki Avrupa’nın en aktif volkanlarından biri olan Etna, volkanik aktivitelerin artmasıyla dikkat çekiyor. Gece saatlerinde başlayarak, 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinden lav ve kül püskürtme olayları gerçekleşti. Bu durum, kraterden sızan magmanın yanardağın yamacında güneydoğu yönünde yoğun bir lav akışına sebep olmasına yol açtı. Sabah saatlerinde bu kül ve lav püskürtme faaliyetlerinin sona erdiği bildirildi. Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda bu son püskürtme, son birkaç ay içinde kaydedilen 13’üncü volkanik etkinlik olarak kaydedildi.

FILIPINLER’DE YANARDAĞ PATLADI

Bir diğer yanardağ patlaması ise Filipinler’de yaşandı. Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı faaliyete geçti. Patlama sırasında, volkan yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe kül püskürdü ve bu olayın 5 dakika sürdüğü açıklandı. Yetkililer, yanardağa yakın yerleşim birimlerini tahliye etmeleri konusunda uyardı. Kamuoyuna, lav akışı, kaya parçaları ve kül yağışı gibi tehlikelere karşı dikkatli olunması gerektiği çağrısı yapıldı.