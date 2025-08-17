Yandex Türkiye, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerini gösteriyor

DİJİTAL HİZMETLERİN YENİ GÜNCELLEMELERİ

Yandex Türkiye, İstanbul’da toplu taşıma deneyimini daha öngörülebilir ve bütçe dostu hale getirip, kullanıcıların ulaşımını desteklemeye devam ediyor. Gerçekleştirilen güncellemeler ile Yandex Maps ve Navigasyon, artık yolculuklarda toplu taşıma ücretlerini de gösteriyor. Bu gelişme, kullanıcıların şehir içindeki yolculuklarını daha iyi bir şekilde planlamalarına yardımcı oluyor.

İDO ile yapılan stratejik iş birliği, Yandex’i varsayılan arama motoru olarak seçen kullanıcılar için ekonomik fırsatlar sunuyor. Ayrıca İstanbulkart ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, İstanbul’un toplu taşıma ağına ve şehir genelindeki 100.000 noktaya erişim büyük ölçüde hızlanıyor. Kullanıcılar, Yandex Maps ve Navigasyon ile metro hatları, otobüsler ya da diğer toplu taşıma seçeneklerini kullanarak rota planladıklarında, toplam maliyetin yanı sıra her bir ulaşım adımının ayrı ayrı ücret bilgilerini de görebiliyor.

ÜCRET BİLGİLERİ VE GÜNCELLEMELER

Ücret bilgileri, İstanbul’un toplu taşıma yetkilileri ve operatörlerinin resmi verileri ile belirleniyor. Örneğin, İstanbul Havalimanı’ndan Beykoz Kasrı’na bir rota oluşturulduğunda, uygulama rota kartının üstünde toplam ücreti gösteriyor. Kullanıcılar, ‘Ayrıntılar’ düğmesine tıklayarak M11 metro hattı ve hatları gibi otobüs aktarmalarına ilişkin her bir bacağın maliyetini görüntüleyebiliyor. Yeni ücret görüntüleme güncellemesi, hem iOS hem de Android için Yandex Maps ve Navigasyon’ın en güncel sürümlerinde kullanılabiliyor.

KAMPANYALAR VE FAYDALAR

Yandex Türkiye, İstanbul’da toplu taşımayı daha uygun hale getirmeyi amaçlayan iki sınırlı süreli kampanya başlatıyor. İDO iş birliğiyle, Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara feribot biletlerinde kullanılmak üzere 100 TL kredi sunulacak. Ayrıca, İstanbulkart üzerinden sağlanan 100 TL kredi otomatik olarak kullanıcıların İstanbulkart Mobil dijital hesaplarına yüklenecek. İstanbulkart ile kullanıcılar, 100.000’den fazla şehir noktası ile birlikte süpermarketler, giyim mağazaları, restoranlar ve kahve zincirleri gibi yerlerde ödeme yapabiliyor. İDO kampanyasında detaylı bilgiye İDO’nun resmi internet sitesinden, İstanbulkart teklifine dair bilgilere ise İstanbulkart Mobil web sitesinden ulaşmak mümkün.