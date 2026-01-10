Yangın: 4 Kişilik Aile Yangından Son Anda Kurtuldu

Olay, Yeşil Mahalle Yonca Sokak üzerinde bulunan Seda Apartmanı’nın birinci katında gerçekleşti. Beytullah Ç.’ye ait dairenin mutfak bölümünde, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesiyle birlikte 4 kişilik aile son anda kendilerini dışarı atma fırsatı buldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yoğun dumanın üst katlara yayılması, apartman sakinlerinde büyük bir panik yaşanmasına sebep oldu.