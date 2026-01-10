Yangın: 4 Kişilik Aile Yangından Son Anda Kurtuldu

Olay, Yeşil Mahalle Yonca Sokak üzerinde bulunan Seda Apartmanı’nın birinci katında gerçekleşti. Beytullah Ç.’ye ait dairenin mutfak bölümünde, henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesiyle birlikte 4 kişilik aile son anda kendilerini dışarı atma fırsatı buldu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yoğun dumanın üst katlara yayılması, apartman sakinlerinde büyük bir panik yaşanmasına sebep oldu.
Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu
Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı
Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde
ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı
ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı
Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.