Yangın anında araçları kurtardılar

YANGIN ANLARINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bolu’daki Kartalkaya Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının başlangıç anlarına dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Yangın sırasında otel çalışanlarının restoran bölümündeki alevleri fark ettiğinde, müşterileri uyarmak yerine en az beş kat aşağıya inerek kapalı otoparka kaçmayı tercih ettikleri gözlemlendi. Çalışanlar, araçlarını kurtarmak için kapıları açarak yangının yayılmasına zemin hazırladı.

YANGININ BÜYÜMESİNE NEDEN OLAN ETKENLER

Bilirkişi raporuna göre, eğer çalışanlar kapıları aralık tutarak hava akışını engelleselerdi, yangının büyümesi önlenebilirdi. Fakat kapının tamamen açılması, yangının içeriye doğru yayılmasına olanak tanıdı. Raporda, “Çalışanlar yangın sırasında bazı müşterilere öncelik tanıdı. Görevli personelin misafirleri uyarmak yerine kendi tercihleri doğrultusunda hareket etmesi can kayıplarını artırdı” ifadelerine yer verildi.

FACİA NEDEN YAŞANDI?

21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sahibi Halit Ergül ve ailesi de bulunuyor. Ayrıca otelin genel müdürü, itfaiyeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı ve bazı diğer yetkililer de şüpheli olarak tutuklandı. 13 kişi serbest bırakılırken, 8 şüphelinin tahliyesi kararlaştırıldı.