Yangın Çıkan Otelde İki Kişi Öldü

OTELDE YANGIN ÇIKTI

Oteller Bölgesi’nde, basit konaklama belgesinin süresi dolduğu ve Milli Parklar’daki tahsis sürecinin sona ermesi sebebiyle belediyenin ruhsatını yenilemediği otelde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine, yangının çıktığı bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın esnasında, otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalışan 12 kişinin binada bulunduğu, kayak eğitmeni olan Yahya Usta, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği bildirildi.

HAYAT KAYBI OLDU

Mahkemeçe tahliyesine karar verilen otelden bilinç kaybı bulunan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, derhal Uludağ’daki sağlık merkezine kaldırıldı. Ancak, Yahya Usta ve Berkin Usta yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi. Cenaze namazlarının yarın öğle saatinde, daha önce belirtildiği gibi Zümrütevler Camisi yerine Ulu Cami’de kılınacağı açıklandı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM

Yahya Usta’nın sosyal medya hesabından en son paylaştığı görüntüler arasında Uludağ’dan yaptığı bir paylaşım olduğu tespit edildi.