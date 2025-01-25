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Yangın Felaketini Otelden Kayda Aldı

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YANGINDAN KURTULAN MÜGE KARATAŞLI’NIN GÖRÜNTÜLERİ

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında ailesiyle birlikte bulunduğu otelde mahsur kalan Müge Karataşlı, yaşadığı zor anları görüntüleyerek paylaştı. Kız kardeşini kaybeden Karataşlı, o sırada içinde bulunduğu durumla ilgili büyük bir çaresizlik hissi yaşadı. Yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi ve 51 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bu trajik olaydan hemen sonra Müge Karataşlı, “Bolu Grand Kartal Otel’deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi” sözleriyle gözyaşlarına boğulmuştu.

Karataşlı, bu olayın ardından yaptığı paylaşımda, “Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek” ifadelerini kullandı. Olaydan dolayı duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, sorumlulara karşı duyduğu öfkeyi de aktardı. “Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün” diyerek hislerini ifade etti.

HAYATTA KALMA MÜCADLESİ VE TEŞEKKÜR

Müge Karataşlı, “Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok” diyerek yaşadığı kaybın duygusunu aktardı. Aile olarak yaşadıkları zor durumdan kurtulabildiklerini belirten Karataşlı, “Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz” dedi. Ayrıca, hayatını kurtaran kişi olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş’e olan minnettarlığını da vurgulayarak, “Sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Bu zor süreçte kendilerine destek olan herkese ise şükürlerini iletti.

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