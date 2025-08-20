Yangın İhlalleri Ortaya Çıktı

RAPOR HAZIRLANDI

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025 tarihinde Uludağ’daki Kervansaray Otel’de meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili bir rapor sunuyor. Bu raporda, geçmiş ve mevcut yangın yönetmeliklerine göre uzun yıllardır gerekli olan önlemlerin alınmadığı, ayrıca birçok ciddi ihmallerin mevcut olduğu vurgulanıyor. TMMOB, 1986 yılında ruhsatlandırılan otelin “mevcut bina” sayılması sebebiyle yeni yangın yönetmeliklerine uyum sağlayamadığını belirtiyor. Ancak 23 sene geçmiş olmasına rağmen, ek güvenlik önlemleri alınmadığı da ifade ediliyor.

GÜVENLİK AÇIĞI BELİRLENDİ

Raporda dikkat çeken bazı bulgular arasında binanın dış kaplamalarının yanıcı malzemeden yapılması, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanımı, sprinkler sisteminin yokluğu, yangın dolaplarının yalnızca 2 adet olması ve su deposunun boş çıkması gibi durumlar yer alıyor. Ana merdiven boşluğunun baca gibi dumanla kaplanması, acil çıkış yönlendirmelerinin yetersiz kalması gibi meseleler de raporda bulunuyor. Ayrıca, oteldeki dedektörlerin yanlış konumlandırıldığı, uyandırıcı sirenlerin odalarda yer almadığı ve duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı tespit ediliyor. Bu eksiklikler nedeniyle yangının hızla büyüdüğü ve can kayıplarının meydana geldiği vurgulanıyor.

DENETİM ÖNERİSİ

TMMOB, tarafsız ve sıkı denetimlerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Raporun sonunda şu ifadeler yer alıyor: “Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir.”