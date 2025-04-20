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Yangın İnegöl’de Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Yangın Olayının Meydana Geldiği Yer

Yangın, Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Ankara karayolu üzerinde gerçekleşti.

Ateşi Başlatan Olaylar

Bursa’dan İnegöl’e doğru seyahat eden Kenan K. yönetimindeki 16 ANY 453 plakalı araç, İnegöl girişi esnasında motor bölümünden duman çıkarmaya başladı.

Olayın İhbarı ve Müdahale

Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak, araç kullanılamaz hale geldi.

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