Yangın Mağdurları Anısına Yıldönümü Etkinliği Düzenlendi

YANGINDA KAYBEDİLENLER İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yanan otelin önünde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının sergilenmesinin ardından, olay yerinde karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı ve dilek balonları gökyüzüne salındı.

YANGIN MAĞDURLARININ İSİMLERİ YANSITILDI

Yangında yaşamını yitiren kişilerin isimleri ve “melek figürleri”, lazerle otelin ön cephesine yansıdı. Bazı ailelerin gözyaşları içinde birbirlerini teselli ettiği gözlemlendi. Oğlu Yiğit Gençbay’ı yangında kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam bir yıl önce bu korkunç gecede 78 insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Yangının, basit bir şekilde çıkıp kendiliğinden sönmeyecek bir yükseklikteki organize hatalar ve kasıtlarla, insan kaybı açısından dünyada altıncı büyük otel yangınına dönüştüğünü ifade etti ve “Maalesef bu topluma yakışmayan bir fotoğrafla karşılaştık.” dedi. Geçen süreçte acılarının daha da büyüdüğünü dile getiren Gençbay, “Acılarımız asla eksilmedi, daha da arttı. Ancak adaletin tecelli etmesini umarak bununla tutunmaya çalıştık.” diye konuştu.

ADALLET BEKLENTİSİ YENİDEN HAYATA GEÇTİ

Yargılama sonucunda Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen karara değinen Gençbay, bu kararın toplum vicdanında ve emsal olabilecek nitelikte olduğunu söyledi. “Bundan sonra da bu tür organize kötülüklerin yaşanmasını istemiyoruz.” belirten Gençbay, mahkeme kararının, toplumda adalet arayışını artırdığına ve annelerin karşılaştıkları kötülükler karşısında “Kartalkaya adaletini” istemeye başladıklarına dikkat çekti. Acılı annelerin, artık adaletin bu dünyada da sağlanabileceğine dair inançlarının tekrar yükseldiğini vurguladı.

“HER ANI UNUTMADIK”

Yangında kaybettikleri Yiğit Gençbay’ın teyzesi Sibel Özdemir, “Biz öldük, dünyada kaldık.” diyerek, 365 gündür unutmadıklarını ve her anı anarak geçirdiklerini söyledi. Yangından kurtulmak için tekrar otelin içine girip hayatını kaybeden yeğeni ve arkadaşını kaybeden Özdemir, adaletin sağlanmasının en büyük arzuları olduğunu belirtti. Yangında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli’yi kaybeden Oktay Akişli, artık her şeyini yitirdiğini ve hayallerinin ellerinden alındığını ifade etti. Akişli, adalet arayışlarının devam edeceğini ve her zaman haklarını arayacaklarını vurguladı.

BAŞKALARININ ACIYLA PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIM

İstanbul’dan destek için gelen Can Kaya, “Acı duyabiliyorsan canlısın ama başkasının acısını duyabiliyorsan insansın.” sözünü hatırlatarak, burada başkalarının acılarını paylaşmak için bulunduklarını ifade etti.