Yangın Öncesi Tahliye: 176 Kişi Kurtarıldı

YANGIN OLAYI BUSAN’DAKİ HAVALİMANINDA YAŞANDI

Güney Kore’nin Busan şehrindeki Gimhae Uluslararası Havalimanı’nda Air Busan Havayolları’na ait bir Airbus A321 tipi yolcu uçağında yangın meydana geldi. Hong Kong’a gitmek üzere olan uçağın kalkıştan hemen önce kuyruk kısmında başlayan yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi. Uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebat, şişme kaydıraklarla güvenli bir şekilde tahliye edilerek dışarı çıkartıldı. Meydana gelen bu olayda toplamda 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Henüz yangının çıkış nedeni kesinleşmemiş olsa da, bir yolcunun kabin bagajında bulunan taşınabilir şarj cihazı (powerbank) nedeniyle bu durumun meydana gelmiş olabileceği öne sürülüyor. Güney Kore’de devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok, olayın detaylı bir şekilde araştırılması için yetkililere talimat verdi.

ÖNCEKİ KAZALAR HATIRLATILDI

Aralık ayında da Güney Kore’nin güneyinde bulunan Muan Uluslararası Havalimanı’nda Jeju Air’a ait bir yolcu uçağı düşmüştü. Bu olayda 181 kişiden sadece iki kişi sağ kurtulmuştu. Boeing 737-800 tipi uçak, iniş takımları açılmadığı için pistin sonundaki beton duvara çarpmış ve alev almıştı. Yangın çıkaran olaylar, sivil havacılıkta güvenlik konularını yeniden gündeme getiriyor.