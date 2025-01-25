Yangın Sonrası Teçhizat Fiyatları Arttı

YANGIN SÖNDÜRME TEÇHİZATINA TALEP ARTIYOR

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın olayının ardından, yangın söndürme teçhizatlarına olan talebin önemli ölçüde arttığı gözlemleniyor. Bu durum, yangın söndürme tüplerinin fiyatlarında da belirgin bir artışa neden oldu. Fırsatı değerlendiren bazı satıcılar, yangın tüpü, yangın battaniyesi ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarını yüksek oranlarla artırmaya başladı. İnternetteki bir fiyat analiz platformunda, yangından bir gün önceki fiyatı 414 lira olan yangın tüpünün, yangından bir gün sonra 735 liraya kadar yükseldiği belirlendi. Yangın güvenliği ekipmanlarında da benzer bir durum söz konusu olmakta; bu ürünlerdeki fiyat artışlarının yüzde 100’e yakın olduğu görülüyor. Yangın güvenliği alanında faaliyet yürüten bazı işletme sahipleri, Kartalkaya’daki olay sonrasında birçok yapının eksikliklerinin farkına vardıklarını ve bu nedenle acil alımlar gerçekleştirdiklerini aktardı. Yetkililer, talep artışının fiyat artışlarına yol açtığını belirtti.

YANGIN TÜPLERİNİN SON KULLANIM TARİHLERİ GÜNDEME GELİYOR

Türkiye gazetesine bilgi veren İstanbul Sefaköy’deki bir iş yeri güvenliği alanında satış yapan yetkili, “Bolu’daki otel sadece bir örnek, çoğu işletme bu konularda yeterliliğe sahip değil. Çoğu yangın tüpünün son kullanım tarihi geçmiş durumda. İşletmeler denetimlerden bir şekilde sıyrılmayı başarıyor” açıklamasında bulundu. Yetkili, “Sadece iş yeri veya toplu konutlar için değil, basit bir örnek verelim. Otomobillerin muayeneden geçmesi için bile bir başka araçtan yangın tüpü alınıyor. Bu konuda çok tedbirsiz davranıyoruz” dedi.

FİYAT ARTIŞLARI TÜKETİCİYİ ETKİLİYOR

Yangın olayının ardından, telefonlarının sıklıkla çaldığını aktaran yetkili, “Tüketicilerimizin bu tür ürünleri internetten değil de yerinden almasını tavsiye ederim. Çünkü internette fiyatlar suistimal edilebiliyor. Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra 800-900 liralara çıkmış durumda. Ancak dükkânı olan esnaf bir anda fiyatları bu kadar yükseltmez” ifadelerini kullandı.